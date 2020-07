Equipo de Liga de Balompié Mexicano quiere a Riccardo Montolivo

Todavía no es franquicia fundadora de la llamada Liga de Balompié Mexicano (LBM). No tienen estadio ni entrenador, pero eso sí, el club que se nombra Cremonesse Xalapa hace ruido y quiere tirar la casa por la ventana con un fichaje "bomba" desde Europa, el del italiano Riccardo Montolivo.

Montolivo, volante italiano de 35 años, acababa de anunciar su retiro del futbol. Jugó en el Atalanta, la Fiorentina y el Milán; fue seleccionado por Italia y mundialista en el 2010. Futbolista de clase pero con muchas lesiones, que nunca fue la figura que todos esperaban.

Y quieren que juegue en el Cremonesse Xalapa, equipo que no se sabe si ese es su nombre verdadero.

"Nuestro Vicepresidente Roberto Barberis, hijo de uno de nuestros socios, acaba de llegar a un acuerdo con el agente Davide Bega y el señor Riccardo Montolivo, el cual llega como agente libre, Gracias al Presidente de BRANCHINI ASSOCIATI S. P. A.

"Por las facilidades otorgadas, las atenciones, comodidades y por entender que un proyecto nuevo necesita de esta clase de figuras para dejar escuela en los nuevos talentos. Se espera que pueda ser presentado en el mes de agosto físicamente ante la prensa y que nos otorguen las autoridades sanitarias el permiso de hacerlo", publicó el equipo vía Facebook, donde ya dieron a conocer, en días anteriores, la contratación de elementos como el uruguayo Luis Nicolás Olivera, ex del Nacional, y del mexicano Óscar Uscanga.

Sin embargo, en las otras redes sociales de la entidad que se hace llamar "Sociedad Deportiva Cremonesse FC -Xalapa", no hay publicaciones respecto al fichaje de "Milo", sólo la carta entregada a la LBM para buscar un lugar en el nuevo certamen.

De igual modo, otro problema sin resolver de esta entidad es la falta de estadio, según reportes periodísticos locales; el inmueble llamado Heriberto Jara Corona no cumple con las medidas reglamentarias para ser una cancha de futbol, al menos que la pista de atletismo sea modificada, mientras que en el Antonio M. Quirasco tiene candados para la venta de bebidas alcohólicas y otros bloqueos de comercialización.

Lo más importante de todo es el que el Xalapa Cremonesse sigue en la lista de equipos en proceso de registro para la temporada inaugural de la LBM, junto con el Córdoba FC, Tabasco, Acaxees de Durango, Ángeles SUD Xochitepec, Colima, Ecatepec, Jesús María, Los Cabos, Orizaba, Puerto Vallarta y Real San José.

Y del técnico, pues ni hablamos... A ese equipo o ese intento de club, es donde quieren traer a Riccardo Montolivo.