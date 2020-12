Erick Gutiérrez se aproxima a regresar con el PSV

El mexicano Érick Gutiérrez alista su regreso con el PSV Eindhoven, después de tres meses de baja por lesión en el tobillo. El mediocampista asegura que la motivación que le genera volver a los entrenamientos con el primer equipo y volver a ser considerado por el entrenador Roger Schmidt.

"Voy muy bien, llevó tres meses fuera y ha sido un trabajo muy duro, pero creo que estoy a poco de estar al 100 por ciento. Ya tuve mi primer entrenamiento con el grupo y me sentí muy bien, contento", comenta el tricolor, en entrevista para su propio club.

Gutiérrez no juega desde agosto de este año, por una cirugía al que tuvo que ser sometido para alivianar su molestia. El PSV se encuentra en la segunda posición de la Eredivisie, con 33 puntos, sólo uno por detrás del líder, el Ajax.

Sobre su recuperación, "El Guti" añade que se siente cada vez más listo para vestirse con el uniforme y disputar un partido de competencia. "Hice una muy buena pretemporada y me dijeron que el entrenador iba a tomarme en cuenta, pero venía arrastrando una lesión por más de un año y llegó el momento donde ya no aguantaba el dolor; tuve que operarme".

El mexicano también indica que la relación con su timonel, el alemán Schmidt, es positiva. "Me dice que esté tranquilo, me da confianza al hablar mucho conmigo. En lo personal, eso es muy importante para mí porque me genera seguridad y me transmite que me tomará en cuenta".