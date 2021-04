Erick Gutiérrez se lesiona durante un entrenamiento con el PSV

El futbolista mexicano del PSV Eindhoven Erick Gutiérrez sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento de este jueves y no será convocado para el partido del próximo domingo, informó este viernes el club neerlandés en un escueto comunicado.



El mexicano "no formará parte de la convocatoria para la visita al VVV-Venlo", dijo el PSV Eindhoven, que va segundo en la Eredivisie.

El entrenador Roger Schmidt no se atrevió a especificar el alcance de la lesión. "No puedo decir exactamente cuánto tiempo estará fuera de circulación, pero ciertamente no podrá ser convocado para el domingo", aseguró este viernes en una rueda de prensa.

El técnico le quitó importancia a la baja del centrocampista, pues dijo que "sin Gutiérrez tenemos 19 jugadores de campo y todos están en forma. Todos están esperando su momento".

El exfutbolista del Pachuca mexicano pasó por el quirófano para una operación en el tobillo en septiembre del año pasado, por lo que se perdió casi toda la primera mitad de la temporada.

Volvió a las convocatorias del PSV a principios de este año, pero no ha sido capaz de recuperar la titularidad, pues ha entrado como suplente en diez encuentros y ha visto los tres últimos partidos desde el banquillo.

El PSV Eindhoven se encuentra segundo en la Eredivisie neerlandesa a once puntos del líder, el Ajax, que ha jugado un partido menos.