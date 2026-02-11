Erick Portillo sube al podio

El mexicano Erick Portillo concluyó en una más que brillante tercera posición su actuación en la reunión de salto de altura de Trinec (República Checa), tras igualar su mejor registro de la temporada con un mejor intento de 2,25 metros.

Una marca insuficiente para impedir el triunfo del polaco Mateusz Kolodziejski, que se alzó con la primera plaza con una marca de 2,28 metros, tres centímetros más que el gran favorito, el checo Jan Stefela, bronce en los pasados Mundiales de Tokio, que tuvo que conformarse con la segunda posición con un registro de 2,25 metros.

La misma altura que firmó Jair Portillo, que se vio relegado al tercer escalón del podio a causa de los tres intentos que el saltador de Cuauhtémoc necesitó para superar los 225 centímetros, mientras que Stefela superó el listón a la primera.

Pero nada puede ensombrecer la actuación del mayor de los hermanos Portillo, de 25 años, en el Werk Arena de Trinec, donde rebasó sin fallo las tres primeras alturas del concurso.

Los problemas para el mexicano llegaron cuando el listón se situó en 2,25 metros, una altura que Erick Portillo ya superó el pasado sábado en la reunión de Hustopece (República Checa).

Esta circunstancia no impidió que el chihuahuense tuviera que esperar a su tercera tentativa para rebasar el listón y tener la oportunidad de atacar los 2,28 metros que Erick Porillo cuenta como mejor marca personal desde 2023.

Registro que el saltador mexicano deberá esperar a una nueva ocasión para poder franquear, pese a que en su tercer y último intento estuvo a punto de superarlo.

Más atrás, en la novena posición, concluyó su hermano menor, Jair Portillo, de 23 años, con un mejor intento de 2,17 metros.

Ocho centímetros menos que los que él firmó el pasado sábado en Hustopece, donde Jair fue quinto, por delante de su hermano, con una marca de 2,25 metros.