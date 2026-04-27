Erik Lira habla sobre posible salida tras victoria de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El

del triunfo y se encarriló de cara a la

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se tardó en carburar, pero, cuando lo hizo,en una noche más que especial porque fue en su regreso al estadio Banorte, luego de casi dos años.y Andrés Montaño fueron los autores de las anotaciones celestes ante los Rayos.Con los tres puntos, el conjunto de la Noria escaló hasta la, por lo que seen losde laLale servirá para llegar con mayora la lucha por el título, luego de los días de turbulencia que vivió por laSin embargo, de cara a que dispute uno de los cuatro boletos para las semifinales contra los Zorros, volvieron a surgir losen torno al equipo cementero.En esta ocasión, están relacionados con lade uno de sus jugadores más importantes.Tras finalizar el partido en el Coloso de Santa Úrsula,habló sobre unaal, en entrevista para TUDN."Estoypara eso... si bien, ahora son, quiero hacerlo realidad. Primero necesitaba ganar este partido que era muy importante, después quiero estar en la lista [del Mundial] y no solamente yo, sino los que están allá darán un salto importante; vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa", declaró.El volante mexicano también decidió mandarle una la, en dado caso de que ya haya disputado sucon la camiseta del... se me pone la piel chinita, tengo muchos...siempre va a estar en mi corazón", expresó.Sobre lasque tieneen la "", el canterano de los Pumas reconoció que lamentará no poder estar presente, ya que tendrá que reportar con lapara la Copa del Mundo de Norteamérica 2026."Estamos muy fuertes, [pero] mebastante dejar al equipo porque estoy seguro que haremos historia y me dolerá verlos, pero voy a estara todos mis compañeros con la playera bien puesta", aseguró, quien podría estar viviendo sus últimos momentos con