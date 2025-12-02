Erling Haaland alcanza los 100 goles en la Liga Premier

Erling Haaland llegó el martes a los 100 goles en la Liga Premier y el Manchester City se acercó a dos puntos del líder Arsenal después de sobrevivir a una impresionante remontada del Fulham.

Haaland se convirtió en el jugador que más pronto ha alcanzado el centenar de goles en la liga, al marcar a los 17 minutos en la victoria del City por 5-4 en Craven Cottage. Pero una noche de gloria personal casi se arruina cuando Fulham apretó un partido en el que perdía 5-1 y estuvo sumamente cerca de un empate en el tiempo de descuento cuando un remate de Josh King fue despejado sobre la raya.

"No es suficiente y todos lo sabemos, necesitamos mejorar como equipo", dijo Haaland a Sky Sports.

Su gol — una definición a quemarropa — fue su número 100 en 111 partidos. Con esto rompió el récord del ícono inglés Alan Shearer, quien alcanzó ese hito en 124 cotejos.

El Newcastle desperdició dos veces la ventaja contra el Tottenham para empatar 2-2 después de que el argentino Cristian Romero anotó el segundo de sus goles en el quinto minuto del descuento.

Por su parte, Jack Grealish firmó el único tanto en el partido que el Everton ganó 1-0 al Bournemouth.

El City sobrevive a otro susto

La victoria del City redujo la distancia con el puntero Arsenal, que este miércoles recibe a Brentford. Pero fue otro partido en que las debilidades defensivas del equipo de Pep Guardiola quedaron al desnudo.

El City desperdició una ventaja de dos goles al descanso contra el Leeds el sábado —requirió de un gol en el tiempo de descuento de Phil Foden para evitar perder puntos.

La historia fue similar contra el Fulham. El City ganaba 3-1 al descanso, con los goles de Tijani Reijnders y Foden, que se sumaron al de Haaland, mientras que Emile Smith-Rowe descontó antes del intermedio.

Foden consiguió su segundo gol al inicio de la segunda mitad y el autogol de Sander Berge aparentemente tenía sentenciado el encuentro con menos de una hora de juego.

Fue entonces cuando Fulham reaccionó.

Alex Iwobi consiguió el segundo de los Cottagers con un disparo combado desde fuera del área. Samuel Chukwueze anotó dos tantos en el espacio de seis minutos para dejar preparado un tenso final.

Josko Gvardiol aportó el despeje crucial para sellar la victoria del City.

"Sé que vas a preguntar qué pasó — no tengo una respuesta. Es la Premier, ¿verdad?" dijo Guardiola.

Romero salva a los Spurs

Con una chilena en el tiempo añadido, Romero acudió al rescate del Tottenham en St James' Park.

El Newcastle tomó una ventaja de 1-0 a través de Bruno Guimaraes a los 71 después de que el equipo local dominó la primera mitad.

Romero igualó con un cabezazo en el primer palo siete minutos después.

Los Magpies volvieron a tomar la ventaja a los 86 cuando Anthony Gordon convirtió desde el punto de penalti, pero el drama aún no había terminado.

El remate acrobático de Romero sorprendió a la multitud local y rescató un punto para los Spurs. Evitó además que su racha de derrotas se extendiera a cuatro partidos.

El Everton se recuperó de la derrota sufrida el sábado ante el Newcastle, al imponerse en el feudo de Bournemouth.

Grealish — cedido por el City — anotó su segundo de la temporada a los 78.