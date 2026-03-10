logo pulso
El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Es semana de Clásico Femenil

El duelo pospuesto del pasado 22 de febrero se jugará el sábado

Por El Universal

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Es semana de Clásico Femenil

CIUDAD DE MÉXICO.- "Es un partido que anotas en el calendario", asegura Irene Guerrero... Y la fecha llegó. Chivas y América disputan —en el Estadio Akron— el Clásico de México, luego de que se reprogramara por los sucesos violentos en Guadalajara, el domingo 22 de febrero.

Por orgullo, tres puntos y mantenerse en la lucha en el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Rebaño y las Águilas chocarán. Con 22 y 21 puntos respectivamente, rojiblancas y azulcremas quieren seguir de cerca al líder Monterrey (26).

"Queremos tener el liderato, por lo que sabemos que conlleva terminar en primer lugar para la Liguilla, cerrar en casa... Pero bueno, ha habido equipos que no han clasificado como líderes y se han llevado el campeonato. Hay diferentes caminos para poder conseguir el título, pero nosotras caminamos día a día por el primer lugar", declaró Guerrero.

La española cumplirá dos años en México, se ha convertido en una referente del América y sabe perfectamente lo que implica un Clásico Nacional.

"Es un partido muy bonito de vivir, porque hay muchas cosas más en juego, no sólo tres puntos. El Clásico es un partido de los que señalas en el calendario cuando sale; lo esperamos y deseamos jugarlo con muchas ganas ya", aseguró.

América ya venció a Pumas y a Cruz Azul en este Clausura 2026; falta un clásico para poder completar la tercia.

