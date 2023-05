Es un error costoso, estoy apenado con Red Bull, dice Checo Pérez tras choque

Sergio "Checo" Pérez dio su primer mensaje luego de sufrir un accidente en la primera curva del Gran Premio de Mónaco que le costó abandonar la qualy, además, largará desde la última posición.



"Es un golpe muy duro en lo personal, no recuerdo la última vez que tuve un error tan costoso", expresó el tapatío.

Pérez lamenta el choque contra la barda de protección porque tras la última práctica libre donde terminó segundo existían posibilidades de pelear la pole position, misma que se quedó su coequipero Max Verstappen.

"Estoy apenado con todo mi equipo, porque teníamos una gran oportunidad hoy", afirmó el tapatío.

En palabras del piloto mexicano el accidente se debió porque "perdí el auto de atrás, ya no pude salir de ahí y fue un golpe durísimo, no me esperaba que auto girara tanto de la parte de atrás, cambiamos el balance mecánico".

De igual forma, Pérez señaló que las cuestiones climáticas podrían definir su situación en el Gran Premio de Mónaco, tras largar en el lugar 20 este domingo.

"Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero en seco no hay mucho que hacer mañana", sentenció el piloto de Red Bull, quien reconoció el gran trabajo de Verstappen para adueñarse de la pole position.