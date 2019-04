Es un honor ser director técnico de Chivas, dice Tomás Boy

El nuevo director técnico de Chivas de Guadalajara, Tomás Boy, puntualizó hoy que es un gran honor estar en el banquillo de uno de los equipos más populares y ganadores de México.

En conferencia de prensa, añadió que el equipo Guadalajara tiene muchas posibilidades de estar a la fase de la liguilla del futbol nacional, "vengo a ayudar con mucho gusto, porque Chivas es el equipo más importante del país".

Resaltó que el ´Rebaño Sagrado´ es el equipo más popular de la Liga mexicana, "a Chivas no se le puede decir que no, tiene un historial fuera de serie, y estoy feliz en ese sentido".

Expresó que el diagnóstico que tiene del plantel rojiblanco "es que debería tener más puntos de los que en este momento tiene, jugó mejor, jugó para tener por lo menos cuatro puntos más, lo cual no lo tendría en esta situación compleja".

Manifestó que como analista percibe que, podían estar mejor ubicados en la tabla, "cuando me contacto con la directiva entiendo que ellos quieren algo diferente y yo feliz de poder ayudar para que este equipo puede calificar".

Dijo estar consciente de la situación porcentual que tendrá Guadalajara en el siguiente torneo, "se pueden decir muchas cosas, pero vine a ayudar, acepte con mucho gusto esta responsabilidad, y ahorita pienso sólo en el partido ante Morelia".

Mencionó que cambiar "la cara totalmente a un equipo no es tan sencillo, pero hay formas de trabajo que pueden hacer que a este equipo se le ayude para jugar mejor y por lo menos ganar partidos, porque se necesitan los puntos".

"Se requiere trabajar mejor y que los jugadores sepan que, sí son lo suficientemente buenos y forman una buena plantilla, que pueden trabajar en conjunto y lograr buenas cosas, ya que la desconfianza es el enemigo principal de un equipo de futbol y buscaremos que lo logren en el plano individual y colectivo".

Sobre su contrato precisó que, al final del torneo habrá una evaluación del trabajo realizado, "dije yo voy y después vemos la situación administrativa, voy encantado y quiero ayudar, pero no pienso en eso, para mí lo importante es el futbol y este equipo tiene muchas posibilidades de jugar mejor y ganar partidos".

Afirmó que le tocó dirigir al Atlas, acérrimo rival de Chivas, para salvarlos del descenso, "pero yo quise jugar con Guadalajara hace muchos años, pero nunca se me dio, es más trajeron mejor a Manuel Manzo que a mí, y a mí me hubiera gustado jugar en Chivas, porque creo mucho en los mexicanos".

Puntualizó que los seguidores de Chivas "pueden exigir lo que tengan que exigir, es una afición maravillosa, es única, es la más grande de la República Mexicana".

"Estoy acostumbrado a agarrar papas calientes, equipos que luchan por el no descenso, no me preocupa esa parte, Chivas está muy por encima de eso todavía, pero si no sumamos puntos la temporada se va a poner veo, pero para eso estamos, el desafío es importante y hay que enfrentarlo",

Destacó que Chivas de Guadalajara tiene muy buen ataque, "entre más entrenamiento se podrá percibir, me gusta este ataque y va a mejorar considerablemente".

Sobre sus críticas vertidas a Chivas cuando era entrenador de otro conjunto, señaló que "no se puede demeritar a un adversario como Guadalajara, que fue campeón en ese torneo brillantemente, nos ganaron la semifinal, sólo defendía los intereses de Morelia en aquel entonces".