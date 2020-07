Escándalo en la segunda división de España por culpa del Covid-19

En la Segunda División de España aún no saben cómo proceder después de que el juego entre el Fuenlabrada y el Deportivo La Coruña se suspendió debido a un brote de Covid-19.

En total 12 integrantes, entre ellos seis jugadores del equipo del Fuenlabrada, avecindado en Madrid, dieron positivo, por lo que el juego se debió suspender lo que ha puesto complicado el panorama de la definición de quien desciende y quién asciende en esa categoría del futbol ibérico.

El Depor trataba de evitar perder la categoría, en tanto que los madrileños trataban de entrar a la fase de playoffs para tratar de subir a primera.

Dos horas antes de que iniciara el juego, se dio la orden de la suspensión, las reacciones de los demás equipos fue tratar de no jugar de igual forma, porque de ese resultado dependía mucho del futuro de los clubes, pero la competición obligó a qué se realizaran los juegos bajo la amenaza de perder puntos.

El aplazamiento no le gustó a los rivales directos de estos equipos como el Rayo Vallecano que pidió que toda la jornada fuera suspendida, el mismo Depor reclamó porque los resultados que se dieron lo condenan al descenso.

Diversos portales españoles afirman que el equipo de La Coruña acudirá a los tribunales para que se revoque está decisión que afectó directamente sus intereses. El Deportivo pide que se anule la jornada o permanecer en segunda división.