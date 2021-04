Escándalos deportivos retratados en documentales

El documental "Azul oscuro, azul celeste", que mostrará amaños de partidos, lavado de dinero, delincuencia organizada y represión a trabajadores, lo cual se daba dentro de la empresa Cruz Azul, es el granito de arena mexicano para mostrar el otro lado del deporte.

La producción, que está en grabación desde el año pasado, será una serie documental de cinco episodios dirigida por Carlos Carrera y Carlos Bátiz.

La corrupción en el deporte ha sido tema de varias producciones en el orbe, destacando Estados Unidos como el máximo hacedor de los mismos.

EL UNIVERSAL te presenta algunos de los títulos alusivos.

Los dos Escobar

Durante el Mundial '94, el defensa colombiano Andrés Escobar fue autor de un autogol histórico. Meses después fue asesinado a la salida de un bar y la gente no pudo quitarse la idea que fue por esa jugada. En los 90's, en el futbol de ese país, el narcotraficante Pablo Escobar era dueño de un equipo profesional y hasta mandaba traer a integrantes de la selección para que jugaran con él. El documental escarba en la relación de ambos mundos.

Gimnasta A

La producción sigue a Larry Nassar, el doctor de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que abusó de más de 200 cineastas durante las dos décadas que ostentó el cargo. Muestra a deportistas rindiendo su testimonio, quienes además mencionan que las autoridades de la disciplina sabían de ello y nunca hicieron nada, en aras de ganar competencias. Nassar purga una condena de 100 años.

The FIFA family

Disponible en plataforma digital, recorre el camino de sobornos y corrupción que imperaba en el más importante organismo de futbol en el mundo, con lo que se llegaron a otorgar sedes para la Copa del Mundo. El tema también ha llegado a la ficción con El presidente, donde actúa las mexicana Karla Souza y Paulina Gaitán.

Ícaro

Ganador del Oscar 2018 a Mejor Documental. Inicia cuando un ciclista, cansado del dopaje que había en Rusia sin que nadie hiciera nada para frenarlo, conoce a un científico ruso que le ayuda en su tarea, sin saber que este nuevo conocido es pieza clave en una red que terminó con uno de los más grandes descubrimientos de drogas en el deporte.

OJ: Made in America

O.J Simpson era uno de los jugadores de futbol americano más mediáticos de la historia, participando en películas y yendo a cuanto evento lo invitaban. Pero en 1994 su exesposa y un amigo de lla aparecieron muertos, recayendo los reflectores en Simpson. Se estima que el juicio fue seguido por 150 millones de televidentes.

Pistorius

Oscar Pistorius arrasaba en el deporte paralímpico. Sus marcas en los 100, 200 y 400 metros lisos eran inalcanzables. Pero en febrero de 2013 algo ocurrió y asesinó a balazos a su novia. El documental recorre los claroscuros de este hombre que purga 13 años de condena.

The sheme

El deporte ráfaga estudiantil se vio cimbrado en 2018, cuando se destapó que más de 20 basquetbolistas universitarios había recibido dinero para jugar por una escuela, algo prohibido en las reglas de la llamada NCAA. Ningún entrenador fue culpado y sólo un joven de 25 años fue señalado como la mente maestra del caso.