"¡Espero no volver a verte en un campo de futbol!", dice Marega tras racismo en el Afonso Henriques

Tras los insultos racistas que recibió Moussa Marega, jugador del Porto, en el partido en el que los Dragones visitaron al Guimaraes en actividad de la Primeira Liga, el futbolista posteó un mensaje en sus redes sociales a quienes decidieron gritarle mientras el partido se desarrollaba en el estadio Afonso Henriques.

En su cuenta de Instagram, junto a dos imágenes del partido, el jugador escribió: "Solo me gustaría decirles a estos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas... vete a la m... Y también agradezco a los árbitros por no defenderme y por darme una tarjeta amarilla porque defiendo el color de mi piel. ¡Espero no volver a verte en un campo de futbol! ERES UNA VERGÜENZA!!!!".

A los 68 minutos, el maliense explotó y decidió no continuar en el partido y horas más tarde lanzó este comentario en sus redes.

El duelo finalizó con victoria 1-2 para el Porto, el segundo de los visitantes fue anotado por el mismo Marega.