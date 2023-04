CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- El momento que vive Raúl Jiménez en el Wolverhampton luce complicado, ya que por cuarto partido consecutivo no fue convocado.

Los Wolves en la Jornada 33 de la Premier League recibieron al Crystal Palace en el Molineux Stadium, destacó que de nueva cuenta el delantero Raúl Jiménez no tendrá minutos.

El mexicano lleva cuatro compromisos al hilo sin en el campo, ni en la banca con su equipo, el estratega Julen Lopetegui no lo ha tomado en cuenta.

La falta de gol por parte de Jiménez ha provocado que el estratega de los Wolves recurra en el ataque a Diego Costa y Matheus Cunha.

Estos movimientos le han resultado a Lopetegui porque sin el mexicano en la cancha han podido conseguir dos victorias, una derrota y falta el resultado de hoy.

Así que la continuidad de Jiménez en los Wolves parece estar en riesgo ante la falta de miutos del mexicano.



Esposa de Raúl Jiménez publica polémico mensaje

Ante la nueva ausencia de Raúl Jiménez en el partido de los Wolves, la esposa del futbolista Daniela Basso publicó un mensaje que llamó la atención.

"Lealtad? Ser leal es romperte la cabeza y aun así estar aquí al pie del cañón", escribió la actriz.

Dicho mensaje lo relacionaron como una indirecta por parte de la pareja del futbolista a la institución de la Premier League.