Esquineros de los Giants y Seahawks, acusados de pagar sobornos

Los esquineros de los Giants y Seahawks, DeAndre Baker y Quinto Dunbar, fueron acusados de pagar sobornos a testigos, para que estos cambiaran sus testimonios en un caso de asalto que involucra a ambos jugadores.

Según información del New York Daily News, ambos jugadores dieron dinero a cuatro testigos para que cambiaran sus declaraciones iniciales y que así los exoneraran del caso.

"André Baker no le pagó a nadie. Mr. Baker pasó un detector de mentiras", dijo el abogado del jugador, Bradford Cohen, en su cuenta de redes sociales.

El abogado de Dunbar, Michael Grieco, negó las acusaciones y le dijo al Seattle Times que Dunbar y Baker son víctimas de un intento de extorsión de cuatro personas.

El informe Daily News indica que Baker tuvo intercambios de mensajes directos de Instagram con un hombre llamado Dominic Johnson. Baker y Dunbar habrían acordado pagar a cuatro testigos un total de $ 55,000.

El detective Mark Moretti, del Departamento de Policía de Miramar, escribió en la orden sobre lo que podría interpretarse como un mensaje directo condenatorio de Baker a Johnson.

Ambos jugadores están acusados de cuatro cargos de robo a mano armada en un establecimiento en Miramar, Florida.

De encontrarlos culpables, estarían pagando una pena máxima de 15 años de prisión por cada delito. Baker y Dunbar no han sido despedidos de sus respectivos equipos, pero el primero ha sido apartado de los Giants hasta el momento.