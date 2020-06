¿Está en riesgo el regreso de la NBA y MLS?

En medio de un alarmante aumentos de contagios de coronavirus, los directivos de Disneyland en California frenaron la reapertura del parque de diversiones, una ruta que podría seguir Disney World en Florida, un gigantesco complejo que incluye el área de ESPN Complex donde la NBA y la MLS retomarán sus temporadas aislados del público.

La semana pasada la NBA entregó un manual de operaciones de sanidad con 113 páginas para que todos los inmiscuidos en el plan de reapertura de la liga se sometan a las instrucciones dentro de la burbuja creada en Disney, El plan, que requiere solo una cuarentena de 36 horas al momento de ingresar, está lejos de ser perfecto.

Pero la mayor debilidad del plan: los empleados de Disney World que ingresan y vuelven a ingresar al campus, que potencialmente puedan llevar el Covid-19. En el condado de Orange, donde se ubica Disney World se ha exacerbado un aumento de casos.

Un concepto similar de "burbuja" ha funcionado en Alemania, donde la Bundesliga avanza con seguridad. Pero la ubicación importa. Alemania ha promediado alrededor de 600 casos nuevos por día esta semana. Florida registró 5 mil 500 casos ayer miércoles, rompiendo su récord diario.

Los Raptors ya han entrado en Florida, pero aún no en Disney World. En las próximas semanas, los 22 equipos de la NBA se aventuraron en el campus de Disney en un estado en el que el gobierno siempre ha tenido en cuenta las recomendaciones médicas, un estado dirigido por el gobernador Ron DeSantis, cuya reacción principal a la pandemia ha sido abrir las puertas de su estado a las empresas que no pueden operar en estados con restricciones más estrictas relacionadas con la pandemia.

Un ejemplo es la WWE, la empresa de lucha libre más grande del mundo utilizó su centro para llevar a cabo funciones en vivo durante todo el transcurso de la pandemia e inclusive pudo llevar a cabo Wrestlemania, la cartelera que popularmente se conoce como el Super Bowl de la lucha. Este miércoles varios informes señalan que dentro de la compañía numerosas personas (al menos 24), fueron reportadas con el nuevo coronavirus.

Según Ben Cohen, del "Wall Street Journal", el 4 de junio, cuando la NBA aprobó un escenario de reinicio, el 3 % de las pruebas de coronavirus arrojaron un resultado positivo en el Condado de Orange. Desde entonces, esa cifra ha aumentado sucesivamente al 17.3%.

En abril, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la NBA priorizaría los datos en la fecha.

Se estima que 6 mil trabajadores de Disney World son los que tendrían que ir y venir en la reapertura del parque, una cifra muy alta que golpearía el plan de aislamiento de la NBA.

La pandemia no ha podido ser controlada en Estados Unidos y esto podría afectar el plan de la NBA y la MLS que pensaron en Disney como un refugio seguro en Florida.