Estadio Azteca y CU no abrirán sus puertas para Liguilla

Debido a la emergencia sanitaria, el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, informó que el Estadio Azteca y el Estadio Olímpico Universitario, permanecerán cerrados al público para los partidos del fin de semana correspondientes a la Liguilla del torneo Guard1anes 2020.

Por lo anterior hizo un llamado a los aficionados a no asistir a los estadios y a sus inmediaciones para tratar de ingresar a los mismos, toda vez que esto no será posible, ya que se desplegará un dispositivo de vigilancia para evitar aglomeraciones.

En un comunicado de prensa, explicó que en tanto la Ciudad de México no se encuentre en semáforo verde, no se abrirán escenarios públicos, estadios, parques y jardines en la demarcación, con la finalidad de prevenir más contagios por Covid-19.

En ese sentido, el edil recordó que nos encontramos ante una situación complicada por la pandemia y en congruencia con las disposiciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se toman estas medidas para cuidar la salud y vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Además invitó a la población a no bajar la guardia y continuar con todas las medidas de sanidad, quedarse en casa y en caso de salir usar cubrebocas, mantener sana distancia y lavado frecuente de manos, subrayó que cuidarnos es tarea de todos.