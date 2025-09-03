logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotogalería

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas

El Estadio Banorte ofrece asientos exclusivos y servicios premium para los partidos de la Selección Mexicana

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 03:19 p.m.
A
Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para la presentación del nuevo estadio Banorte, que recibirá el partido inaugural de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, y dentro de las grandes remodelaciones que se están llevando a cabo, destaca la zona exclusiva para aficionados.

Según la información compartida por el propio estadio Banorte, habrá tres zonas "premium" bajo los nombres Owner's Suites, Executive Suites y Chariman's Club.

Los costados, algunos palcos y esquinas del antiguo estadio Azteca serán remodelados con la creación de nuevos espacios para los aficionados.

La Owner's Suite tendrá un bar abierto premium con bebidas de alta calidad, así como servicio exclusivo de alimentos antes, durante y después de cada partido o evento. Por si fuera poco, tendrá vista tipo terraza y zonas de lounge en el costado oeste y en el nivel 300 del estadio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los palcos habrá sillones y mesas que acompañen la vista privilegiada del campo de juego para descansar.

El Chairman's Club, tendrá un bar, sala lounge, mesas y sillas estilo bistró, y una vista privilegiada del túnel por el cual saldrán al campo de juego los futbolistas, que ahora será por el centro. Además, tendrá una área de asientos exclusivos sobre la línea central del campo, ubicados a nivel cancha, sobre el costado este del Coloso.

Finalmente, la Executive Suite contará con un representante de servicio que ayudará a ofrecer los alimentos y bebidas incluidos en este espacio, ubicado debajo de Palcos Club.

Estos 5 mil asientos exclusivos serán válidos para partidos del América y del Cruz Azul, así como los encuentros del equipo Femenil de las Águilas. Además, contempla partidos de la Selección Mexicana y conciertos que se lleven a cabo en el estadio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas
Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas

Estadio Banorte: Así serán las zonas exclusivas

SLP

El Universal

El Estadio Banorte ofrece asientos exclusivos y servicios premium para los partidos de la Selección Mexicana

Taylor Swift podría brillar en el Super Bowl según la NFL
Taylor Swift podría brillar en el Super Bowl según la NFL

Taylor Swift podría brillar en el Super Bowl según la NFL

SLP

El Universal

Roger Goodell de la NFL da luz verde a Taylor Swift para el Super Bowl. ¿Será la próxima estrella del medio tiempo?

Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca
Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

Portugal sería rival de México para reinaugurar el Azteca

SLP

El Universal

Alcaraz llega a semifinales
Alcaraz llega a semifinales

Alcaraz llega a semifinales

SLP

AP

Venció al checo Lehecka realizando algunos tiros espectaculares