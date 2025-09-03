Alcaraz llega a semifinales

NUEVA YORK.- El español Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka en la red y se deslizó hacia las semifinales en el Abierto de Estados Unidos.

El español, segundo favorito, venció al checo Lehecka por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final el martes, realizando algunos tiros espectaculares y poniéndose la mano en la oreja después para animar a más aplausos de los aficionados en el Arthur Ashe Stadium. Es su primera aparición en las semifinales de un major en cancha dura desde que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en 2023.

“Me encontré con la versión de Grand Slam de Carlos”, dijo el checo Lehecka. “Simplemente demostró que es uno de los contendientes, sin duda. Todos lo sabían, y él lo demostró”.

Alcaraz tiene solo 22 años y está en las semifinales de un major por novena vez. Solo el español Rafael Nadal, con 10, tiene más antes de cumplir 23.

El próximo rival para Alcaraz es el estadounidense Taylor Fritz o el serbio Novak Djokovic, quien lo eliminó del Abierto de Australia en los cuartos de final. El español Alcaraz reemplazaría al italiano Jannik Sinner —con quien perdió en la final de Wimbledon y a quien venció en la final del Abierto de Francia— en la cima de la clasificación si gana el Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

“Es realmente difícil no pensar en ello”, dijo el español Alcaraz. “Cada vez que salgo a la cancha, trato de no pensar en ello. Si pienso demasiado en el puesto número 1, creo que me voy a presionar y simplemente no quiero hacer eso. Solo quiero salir a la cancha, tratar de hacer mis cosas, tratar de seguir mis objetivos en el partido y tratar de disfrutarlo tanto como pueda. El número 1 está ahí, pero estoy tratando de no pensar mucho en ello”.

Antes de enfrentarse al estadounidense Fritz o al serbio Djokovic el viernes por la noche, el español Alcaraz planea jugar al golf el miércoles con el campeón del Masters de 2017, el español Sergio García. Él cree que su compatriota le debe más que unos pocos tiros.

“Tiene que darme al menos entre 10 y 15 golpes”, dijo el español Alcaraz. “Va a ser genial. No soy tan bueno, Sergio, por favor”.