Estadios de Chivas y Atlas aumentarían su aforo

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo este martes que existe una alta posibilidad de que el aforo de los estadios Jalisco y Akron aumenten su aforo de cara a los partidos de repechaje o Liguilla del Torneo Guardianes 2021, en caso de que Atlas y Chivas logren avanzar, ya que actualmente solo está permitido el 25 por ciento de la capacidad de cada inmueble.

"En caso de que avancen los equipos se revisará el protocolo para llegar a un nivel que la Mesa de Salud considere correcto. A mí me encantaría ver otra vez el estadio a tope, pero evidentemente eso no se puede, aunque sí creo que estamos en condiciones de dar un pequeño paso más hacia adelante en virtud de que los niveles de hospitalización y contagios están muy estables en Jalisco", dijo el líder del ejecutivo estatal.

"Vamos a ver primero la petición que hacen los clubes, porque es a partir de eso que haremos la revisión. Mucho depende de lo que suceda este fin de semana, porque el repechaje es a un solo juego y depende del lugar en la tabla para ver si a los equipos les toca recibir o no", compartió.

Para la última Jornada, la 17, el Guadalajara se medirá a los Tigres en el Estadio Akron, esto mientras que Atlas hará lo propio ante los Rayos del Necaxa en calidad de visitante y ambos tienen grandes posibilidades de meterse a la ronda de repechaje.