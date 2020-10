Estadios de Jalisco tendrían público hasta Liguilla

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, se comunicó con el presidente de Chivas Amaury Vergara, para comunicarle que las condiciones no están dadas para que regrese la afición al estadio, lo mismo que con Alejandro Irarragorri, del Atlas y deberán esperar hasta que llegue la Liguilla para verificar si algo cambia. El torneo regular terminará en Jalisco sin afición en el graderío.

"Hablé con @Amauryvz Pdte. de @Chivas y con @Irarragorri del @atlasfc para iniciar el análisis de protocolos para el regreso gradual a los estadios. Coincidimos en que aún no hay condiciones para hacerlo, pero también en que es importante tener todo listo para cuando se pueda".

Lamentó el gobernador que las condiciones no estén dadas para abrir las puertas de los estadios, pero mantiene la esperanza que en la siguiente instancia del campeonato Guard1anes 2020, todo esto cambie.

"Ojalá que para la liguilla tengamos la oportunidad de ir al estadio Jalisco y al Akron para apoyar a nuestros equipos. Hagamos cada quien nuestra parte para que así sea".

Las dirigencias del Atlas y Chivas, estarán en constantes comunicación con las autoridades locales, así como sanitarias, para revisar los protocolos, ir revisando cada uno de los puntos que dio la Liga MX y los que cada club tiene como agregado, para cumplir con el "Regreso Seguro".