Estadios de Liga MX reducen su aforo por casos de Covid-19

La Liga MX informó que los estadios realizarán ajustes en el aforo permitido para los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2022.

El organismo de futbol mexicano trabajó en conjunto con las autoridades estatales de cada sede y la cifra se calculó bajo el semáforo epidemiológico.

Destaca que el estadio Azteca será el único inmueble que podrá recibir el 100 por ciento de su capacidad para el juego de Cruz Azul ante Juárez.

La Liga MX precisó que el juego entre Santos y Tigres, que se pospuso unos días por los casos de Covid-19, se jugará este miércoles en el estadio TSM tendrá permitido el 80 por ciento de su totalidad.

¿Cuáles serán los aforos de los estadios en la Liga MX?

PARTIDO: Querétaro vs Pumas

ESTADIO/ CAPACIDAD: La Corregidora / 40%



PUBLICIDAD

PARTIDO: Necaxa vs Rayados

ESTADIO/ CAPACIDAD: Victoria / 50%



PARTIDO: Atlas vs Atlético de San Luis

ESTADIO/ CAPACIDAD: Jalisco / 60%



PARTIDO: Tigres vs Puebla

ESTADIO/ CAPACIDAD: Universitario / 50%



PARTIDO: Cruz Azul vs Juárez

ESTADIO/ CAPACIDAD: Azteca / 100%



PARTIDO: Tijuana vs León

ESTADIO/ CAPACIDAD: Caliente / 50%



PARTIDO: Toluca vs Santos

ESTADIO/ CAPACIDAD: Nemesio Diez / 80 %



PARTIDO: Pachuca vs Guadalajara

ESTADIO/ CAPACIDAD: Hidalgo / 30%.