Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

MILÁN (AP) — Megan Keller anotó de revés a los 4:07 minutos del tiempo extra y Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro olímpica en hockey femenino, al vencer el jueves 2-1 a Canadá 2-1 en los Juegos de Milán Cortina para cerrar otro capítulo emocionante de una de las rivalidades más intensas del deporte.

La capitana estadounidense Hilary Knight, que disputa sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, forzó el tiempo extra al desviar el disparo de Laila Edwards desde la línea azul cuando quedaban 2:04. Este fue el 15to gol en su carrera olímpica y su punto número 33, con lo que rompió el récord de Estados Unidos en ambas categorías.

Con los equipos jugando 3 contra 3, Keller se abrió paso por el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Al encarar la portería sacó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens por encima de su almohadilla izquierda.

Aerin Frankel detuvo 30 disparos por Estados Unidos.

Kristen O'Neill marcó un gol en inferioridad numérica para Canadá y Desbiens terminó con 31 atajadas.

Este fue el séptimo de 12 enfrentamientos olímpicos entre las rivales que se decidió por un gol y el tercero que se fue más allá del tiempo reglamentario. Canadá remontó un déficit de 2-1 en los minutos finales para vencer 3-2 a Estados Unidos con el gol de Marie-Philip Poulin en tiempo extra en los Juegos de Sochi 2014. Estados Unidos ganó 3-2 en 2018 cuando Jocelyne Lamoureux anotó en una tanda de penales.