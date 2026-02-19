logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.

Por AP

Febrero 19, 2026 05:47 p.m.
A
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

MILÁN (AP) — Megan Keller anotó de revés a los 4:07 minutos del tiempo extra y Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro olímpica en hockey femenino, al vencer el jueves 2-1 a Canadá 2-1 en los Juegos de Milán Cortina para cerrar otro capítulo emocionante de una de las rivalidades más intensas del deporte.

La capitana estadounidense Hilary Knight, que disputa sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, forzó el tiempo extra al desviar el disparo de Laila Edwards desde la línea azul cuando quedaban 2:04. Este fue el 15to gol en su carrera olímpica y su punto número 33, con lo que rompió el récord de Estados Unidos en ambas categorías.

Con los equipos jugando 3 contra 3, Keller se abrió paso por el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Al encarar la portería sacó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens por encima de su almohadilla izquierda.

Aerin Frankel detuvo 30 disparos por Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Kristen O'Neill marcó un gol en inferioridad numérica para Canadá y Desbiens terminó con 31 atajadas.

Este fue el séptimo de 12 enfrentamientos olímpicos entre las rivales que se decidió por un gol y el tercero que se fue más allá del tiempo reglamentario. Canadá remontó un déficit de 2-1 en los minutos finales para vencer 3-2 a Estados Unidos con el gol de Marie-Philip Poulin en tiempo extra en los Juegos de Sochi 2014. Estados Unidos ganó 3-2 en 2018 cuando Jocelyne Lamoureux anotó en una tanda de penales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026
Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

Estados Unidos gana oro en hockey femenino en Milán 2026

SLP

AP

Megan Keller anotó el gol decisivo en tiempo extra para que Estados Unidos se coronara campeón olímpico.

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial
Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

SLP

El Universal

El veterano mánager Bob Melvin vuelve a Atléticos tras dirigir equipos en San Diego y San Francisco.

Barcelona busca recuperarse tras 2 derrotas seguidas
Barcelona busca recuperarse tras 2 derrotas seguidas

Barcelona busca recuperarse tras 2 derrotas seguidas

SLP

AP

Real Madrid intentará aprovechar su buen momento para mantenerse líder en La Liga.

Visa asegura una extensión de 4 años con Red Bull F1 hasta 2030
Visa asegura una extensión de 4 años con Red Bull F1 hasta 2030

Visa asegura una extensión de 4 años con Red Bull F1 hasta 2030

SLP

AP

Visa asegura una extensión de cuatro años con Red Bull Racing, ampliando su patrocinio y derechos de marca en la F1.