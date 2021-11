Estamos 2 puntos abajo de lo planeado y vienen juegos en casa: De Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, recalcó que no está nada contento con que la Selección Mexicana haya perdido tres juegos seguidos contra Estados Unidos, por no haber sacado un punto en los recientes juegos de eliminatoria.

Pero a pesar de eso, el apoyo a Gerardo Martino es total, porque dentro del presupuesto proyectado, sólo se está uno o dos puntos atrás.

"No estamos nada contentos con perder los juegos contra Estados Unidos. Era fundamental ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro, pero no se dio".

La reciente gira a Norteamérica, tampoco dio dividendos, "sabíamos las condiciones con las que nos íbamos a encontrar en Cincinatti (Estados Unidos) y Edmonton (Canadá), que no eran las mejores, pero eso no es pretexto".

México es tercer lugar del octagonal, con catorce puntos, "planeábamos tener más puntos, pero en el presupuesto estamos atrás uno o dos, así que debemos de apresurarnos en recuperar".

La revancha vendrá en el inicio del año, "por ahora el juego más importante es contra Jamaica, pero después vendrán cuatro partidos en casa, y dos contra rivales directos (Estados Unidos y Canadá). Debemos de asegurar lo más pronto posible el boleto".