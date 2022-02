Estamos a muerte con Santiago Solari: Dos Santos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El jugador del América, Jonathan Dos Santos, aceptó que las cosas no marchan nada bien en el equipo, pero disipó los rumores que señalan que ya no estar contentos con el trabajo de Santiago Solari.

"Son rumores y estamos más unidos que nunca. Estamos trabajando bien, no es la situación en la que queremos estar, somos el América y así es la exigencia. Estamos a muerte con él, es un grandísimo entrenador y queremos que se quede lo más que pueda... Tenemos un gran grupo y hay muy buena dinámica", declaró Jona en conferencia.

Dos Santos envió un mensaje a los aficionados de la América y les pidió que estén tranquilos. El sueño es el mismo en las Águilas.

"Sabemos la situación que no es la ideal, estamos en el mejor club de México, pero estamos trabajando muchísimo. Entiendo el enojo de los fans, pero les digo que estemos tranquilos, el equipo sabe lo que quiere, queremos la 14 y estamos trabajando para ello. Tenemos un partido importante y podemos demostrar de lo que estamos hecho".

El mediocampista mexicano considera que tienen un gran plantel y asimismo acepta ansiedad por demostrar mañana ante Santos Laguna en el TSM, de lo que son capaces en el Clausura 2022.

"Tenemos ansiedad de demostrar el equipo que somos. Al final estamos en un club que te exige el partido a partido, ganar es lo más importante y sabemos lo que nos jugamos. Ojalá pronto se dé la victoria y salir de este pequeño bache".