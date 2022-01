Estamos conscientes de lo que nos jugamos en estos partidos: Martino

Gerardo Martino sabe que todo lo ganado a lo largo del 2021, se fue al pozo con las dos derrotas de fin de año, ante Estados Unidos y Canadá.

Pero es momento, en esta triple Fecha FIFA, de recuperar lo perdido, para dar el paso significativo hacia la obtención del boleto a Qatar.

El "Tata" habló horas antes del juego ante Jamaica, en cada de los Reggea Boyz, el estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

"Nadie desconoce la situación en la que nos hemos metido por las dos derrotas en Estados Unidos y Canadá, pero así de la misma manera en que nos pusimos en una situación confortable, de la misma forma aceptamos que esas dos derrotas que nos hicieron mucho daño. Estamos muy conscientes de lo que nos jugamos en estos partidos", dijo.

Y más allá de que se haya hablado fuerte en el vestidor mexicano: "hay que hacerlo en la cancha. Hay que demostrar que los dos juegos perdidos ya quedaron atrás y estamos en situación de salir adelante".

México es tercer lugar del octagonal final de la Concacaf, con 14 puntos, uno debajo de Estados Unidos con 15 y Canadá con 16.

Los juegos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, darán la oportunidad de salir de este malquerido tercer puesto.

Quizá es momento de dejar las formas de lado, ganar y gustar, ya no es prioridad, sólo la victoria:

"Una cosa no está desligada con la otra necesariamente. Pero en cuanto nos acerquemos más a la idea de juego, sacaremos la mayor cantidad de puntos posibles", filosofó el argentino.

El rival será Jamaica, que está en el sexto lugar del octagonal, y espera de ellos, "agresividad física", pero de igual forma, espera tener espacios: "Es su última oportunidad para acercarse a la clasificación, seguro va a haber una propuesta mucha más agresiva, de lo que vimos cuando jugamos en México, atendiendo que tiene un plantel mucho más completo que en aquella oportunidad".

La idea, más allá de quien juegue en el rival y en el equipo mexicano, "es hacernos cargos del partido, e intentar ganarlo. Peor más allá de los nombres, la idea no cambia nada de lo planeado... Hay que ganar".