"Estamos mal pero todavía quedan seis partidos", dice Nicolás Freire

Los Pumas están sumergidos en una severa crisis, esa que los ha llevado a no poder ganar desde hace una buena cantidad de jornadas.

Y esto está más que claro en el plantel, en el que los futbolistas aceptan que no están para nada bien y que las distancias a la siguiente fase del Apertura 2022 son cada vez más cortas.

"Estamos mal, estamos golpeados, pero sabemos de las capacidades que tenemos en lo grupal", dijo Nicolás Freire, capitán de los universitarios.

Eso sí, el argentino acepta que vienen seis jornadas que son una última oportunidad para reivindicar el camino y con ello lograr meter a los Pumas a la siguiente instancia.

"Todavía quedan seis partidos, esto cambia muchísimo, entonces vamos a ir por esas 6 fechas y es a todo o nada porque no hay más margen", dijo.

Además, expuso que están convencidos en que encontrarán la forma de resolver los errores que han cometido "para tener chances y seguir convencidos de la idea que tiene Andrés (Lillini).

Pumas ofreció una conferencia de prensa en la que se presentó una alianza con la organización Jaguares en la Selva y el rescate de tres ejemplares de pumas que fueron rescatados.

Todo esto, en el margen del día internacional del puma que se celebra todos los 30 de agosto.