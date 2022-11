Estas son las altas y bajas de los equipos para el Clausura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El viernes 6 de enero es la fecha para el puntapié inicial del Clausura 2023, y a pesar de estar a más de dos meses de distancia, los equipos de la Liga MX ya están moviendo sus fichas para el siguiente torneo. A continuación, te presentamos las altas y bajas de cada institución al momento.

AMÉRICA: no hay ni altas ni bajas confirmadas al momento.

ATLAS

- ALTAS: Benjamín Mora (Director técnico)

- BAJAS: Diego Cocca

CHIVAS:

- ALTAS: Veljko Paunovic (Director técnico)

- BAJAS: Jesús Molina, Miguel Ponce, Ricardo Cadena y Ricardo Peláez

CRUZ AZUL:

- ALTAS: Ramiro Carrera y Augusto Lotti

- BAJAS: no hay bajas confirmadas

ATLÉTICO DE SAN LUIS:

- ALTAS: no hay confirmadas.

- BAJAS: Rubens Sambueza, Ramón Juárez, Alejandro Organista y Zahid Muñoz

RAYADOS:

- ALTAS: Tato Noriega (Director Deportivo)

- BAJAS: no hay confirmadas al momento

NECAXA:

- ALTAS: Andrés Lillini (Director Técnico)

- BAJAS: Jaime Lozano, Dieter Villalpando, Luis Quintana, Edgar Hernández

PUEBLA:

- ALTAS: no hay al momento

- BAJAS: Nicolás Larcamón y Jozy Altidore

PUMAS:

- ALTAS: Rafael Puente del Rio (Director Técnico), Ulises Rivas

- BAJAS: Andrés Lillini, Leonel López, Efraín Velarde

TIGRES:

- ALTAS: no hay confirmadas

- BAJAS: Miguel Herrera (Director Técnico)

TIJUANA:

ALTAS: Leonel López

BAJAS: no hay confirmadas

JUÁREZ, LEÓN, PACHUCA, TOLUCA, SANTOS, QUERÉTARO Y MAZATLÁN: no hay bajas ni altas confirmadas