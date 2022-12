Estas son las jugadas que inventó Pelé y replicaron otros jugadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Este jueves se anunció el fallecimiento del exfutbolista brasileño, Edson Arantes do Nascimento "Pelé", a los 82 años de edad, quien hace un mes ingresó de nuevo al hospital para cumplir con el tratamiento de quimioterapias debido al cáncer en el colón que le fue detectado en 2021.

El astro brasileño dejó un legado memorable en el mundo del futbol, con jugadas que inventó y que muchos han replicado a lo largo de las décadas.

Por medio de Twitter, el usuario @VamosRojiblanco compartió el sorprendente video donde se aprecia al exjugador mostrar sus dotes de fenómeno en el futbol, décadas antes de que otros jugadores como Zinedine Zidane y Lionel Messi las realizaran.

"Toda jugada que hayas visto de tu jugador favorito, Pelé ya la hizo primero", se lee en el tuit.

En la grabación, de aproximadamente 2.20 minutos de duración, se observa a jugadores emblemáticos como Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Ronaldinho, entre otros, mostrar jugadas maravillosas y deslumbrantes, que Pelé ya había hecho en su carrera futbolística.

¿Qué enfermedad causó la muerte de Pelé?

Todo comenzó a finales de septiembre de 2021. Edson Arantes do Nascimento "Pelé" acudió al hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en el que se ha tratado durante gran parte de su vida, a realizarse unos exámenes de rutina.

La idea eran pruebas cardiovasculares y análisis de laboratorio. Nada grave... Hasta que la noticia cimbró a "O Rei". Los médicos le encontraron un tumor en el colon. Necesitaba ser operado de emergencia para extirparlo y saber si era cancerígeno, lo que se confirmó tras la operación.

Fue entonces que comenzó una batalla que, más de un año después, terminó con la vida del considerado por mucho mejor futbolista del planeta. Problemas en la cadera, una rodilla, los riñones y hasta el contagio de Covid-19 agravaron la salud de Pelé, quien libró la batalla contra el cáncer de colon que se le diagnosticó.

Aunque no hay una causa 100% determinada, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer asegura que una dieta muy rica en grasas, así como carente de frutas y verduras frescas, es una causa que puede generar el cáncer de colon.

Asimismo, la familia de "Pelé" jamás aclaró si el cáncer se había extendido a otra parte de su cuerpo, pero durante su última hospitalización sí informó que el exfutbolista sufría deficiencias cardiovasculares y renales, lo que complicó todavía más el panorama de alguien que luchaba contra un cáncer que siempre fue agresivo. Ese que nunca se fue y del que el inmortal "Pelé" nunca pudo recuperarse.