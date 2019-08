Este día recibe ADSL femenil al Veracruz

El cuadro del Atlético de San Luis regresa a la actividad esta noche, cuando en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, reciban en el estadio Alfonso Lastras Ramírez al conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz, a partir de las 20:00 horas.

Sin lugar a dudas un partido interesante es el que se tendrá esta noche, en donde luego de que las potosinas iniciaron el torneo con un par de derrotas, su accionar en el terreno de juego ha mejorado notablemente y en sus últimos dos partidos han obtenido sendos empates, por lo que se espera que en esta ocasión puedan alcanzar su primera victoria del torneo.

El partido en cuestión, no será nada fácil para las pupilas de Martín Casas, que el Veracruz marcha en el lugar once de la clasificación general con una marca de una victoria, 2 empates y una derrota para sumar 5 unidades y como visitante el cuadro escualo, no ha ganado, y tiene en su haber un empate y una derrota.

Mientras que el cuadro del Atlético de San Luis femenil, está ubicado en el lugar 18 de la clasificación general con 2 empates y 2 derrotas para sumar dos unidades, y de local, tienen una marca de un empate y una derrota, por lo que se espera que esta noche puedan alcanzar su primera victoria de este campeonato, que le dé más confianza a la escuadra tunera.