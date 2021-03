Este fin de semana iniciará la aventura de Arturo Flores

El camino está por comenzar para el mexicano, Arturo Flores, en la F4 United States Championship, enfrentando del 26 al 28 de marzo el round inicial de la temporada 2021 en el trazado de Road Atlanta, Estados Unidos.

Ha llegado el momento del soñado debut para el joven piloto leonés de 15 años de edad, esta vez dando un paso adelante en su corta carrera para dar el salto del kartismo a uno de los campeonatos de autos fórmula más importante a nivel mundial, la F4 U.S.

Ante esto, "Artie" se dice "Emocionado por iniciar esta temporada. Es algo por lo que he estado trabajando muchísimo a lo largo de mi carrera. Es el salto dado de los karts a los autos fórmula. Es por eso que estoy muy emocionado y con ganas de aprender junto al Gonella - Flexi Racing Team".

Para este momento, ha sido importante la pretemporada realizada junto a su nuevo equipo con el que ha mencionado el objetivo de "Aprender y mejorar. Es mi primera temporada en estos autos, algo que se me ha facilitado bastante gracias al apoyo del equipo. Hemos ido mejorando en cada test, así que creo podré mejorar de forma exponencial a lo largo de la temporada".

Preparado física y mentalmente, el guanajuatense ha realizado un fuerte entrenamiento fuera de la pista desde casa debido a las restricciones derivadas de la pandemia. Además de ejercicios de concentración, estando listo para rodar en la pista de Atlanta.

"Me he preparado ejercitándome desde casa por la pandemia, pero no solo estoy trabajando físicamente, también estoy trabajando en el simulador con ejercicios de concentración. Además, en la pista como ya lo dije, hemos trabajando muy duro para obtener buenos resultados".

"Voy con el orgullo de representar a México y a mi patrocinador Flexi. Gracias a ellos es que puedo estar aquí cumpliendo mi sueño", finalizó Arturo.