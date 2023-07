Este martes inicia jornada 2 de Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- La primera jornada de la Leagues Cup fue favorable para los equipos pertenecientes a la Major League Soccer. Estuvo repleta de emociones, partidos con penales, goles espectaculares y debuts históricos.

Sin embargo, no todos los equipos de la Liga MX y de la MLS han jugado, por lo que a continuación te presentamos cuándo se reanudan las acciones de la Leagues Cup.

Este martes el Inter de Miami de Lionel Messi vuelve a jugar después de ganarle a Cruz Azul en el debut por 2-1 gracias a un fantástico gol de tiro libre del astro argentino.

Equipos como Santos Laguna, Mazatlán, Necaxa, León y Juárez también disputarán sus partidos de la jornada 2 este martes.

PARTIDOS DE LA JORNADA 2

- Martes 25 de julio

Inter Miami vs Atlanta United | 17:30 hrs.

Santos vs Houston Dynamo | 18:30 hrs.

Dallas vs Necaxa | 19:30 hrs.

Mazatlán vs FC Juárez | 19:30 hrs.

LA Galaxy vs León | 20:30 hrs.

- Miércoles 26 de julio

Atlético de San Luis vs New England Revolution | 17:30 hrs.

Montreal vs D.C. United | 17:30 hrs.

New York City vs Toronto | 17:30 hrs.

Philadelphia Union vs Querétaro | 17:30 hrs.

Monterrey vs Real Salt Lake | 19:30 hrs.

Tigres vs Portland Timbers | 21:00 hrs.

- Jueves 27 de julio

Chivas vs Cincinnati | 18:00 hrs.

Minnesota United vs Chicago Fire | 18:30 hrs.

Nashville vs Toluca | 18:30 hrs.

América vs St. Louis | 20:00 hrs.