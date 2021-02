Esto es lo que le espera a Tigres en contra del Ulsan Hyundai

A Tigres le viene su prueba de fuego a nivel internacional, al jugar contra el Ulsan Hyundai en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Todos dirán que el juego ya está en la bolsa de los norteños, pero para ganar el partido hay que jugarlo y para jugarlo hay que analizarlo y este es el análisis de Fernando Huerta, director técnico, que ha auxiliado a muchos entrenadores en los últimos tiempos y que también se dedica a dar cursos sobre táctica.

En su análisis Huerta destaca que el cuadro asiático apretará, que no será nada cómodo y si no se le toma en serio, puede dar un buen susto. El estudio se basa en los últimos diez partidos del Ulsan, donde ganó nueve y perdió sólo uno. De ahí se arranca, dividiéndolo en tres partes.



DEFENSA

EL cuadro del Ulsan se para con una formación 4-4-2, que se transforma a 4-1-4-1. "El medio de contención que se queda delante de los dos centrales es importantísimo, al igual que uno de los delanteros que se coloca como un interior para ocupar toda la media cancha y así realizar recorridos de líneas sincronizados, pensando en la recuperación de balón, siempre con superioridad numérica". A lo que se va a enfrentar Tigres, "es que habrá pocos espacios para conectar entre líneas... Deberá tener mucha movilidad y desequilibrio cuando se tiene una defensiva compacta, habrá que mover el balón, probar de media distancia y ganar la espalda de sus defensas. El rival cierra los espacios. Espera en la zona tres (tres cuartos de cancha). Cuando el balón va por aire avanzan para ganar espacio para llegar a presionar a la zona del rival, seguro presionarán mucho la salida de Nahuel (Guzmán)".



OFENSIVO

En el aspecto del ataque. "Reitero, el contención es clave. Este se mete entre los dos centrales y esto permite una coordinación ofensiva que va hasta el terreno del rival. Este movimiento crea amplitud, los dos laterales se reincorporan al ataque de forma agresiva, pero una de las desventajas es que el equipo se abre demasiado, si hay precisión, no hay problema, pero si tiene dudas y lo toman abierto lo pueden atacar directo, Tigres es letal en ese sentido. Aquino, los Quiñones son dinamita pura para eso. Leo Fernández con sus tiros de larga distancia y qué decir de Gignac".



LA SALIDA

Punto importante es cómo se realiza la salida del cuadro coreano: "Van en largo y Tigres debe de tener mucho cuidado porque sus centrales tienen dificultades al fildear los balones, no deben dejarlos botar. En los despejes no solo buscan al jugador más alto, hacen una figura de recuperación en media cancha, carga a todos sus jugadores hacia un lado y si el nueve no recupera el balón, van a buscar el rebote y trabajan a velocidad. Tienen una reconvención muy rápida".



CUIDADO

Así que Tigres debe de ser serio, no menospreciar al rival: "Va a ser un juego muy intenso. Ulsan va a analizar que Tigres siempre sale jugando de atrás, que poco divide el balón. Nahuel sale jugando, da amplitud por sus laterales, los balones en largo no van a Gignac, van a los extremos. Son dos campeones de dos Confederaciones y juegan diferente. Hay que darle el beneficio a este equipo coreano, no hay enemigo pequeño. No ha sido fácil derrotarlos".

Huerta ya tuvo una mala experiencia, cuando con José Cardozo llevaron a Chivas a jugar al Mundial del 2018 y perdieron con el Kashima de Japón: "Nosotros sabíamos todo de cada jugador rival, detalles de sus movimientos, qué hacían, qué no hacían, pero en el juego pasan muchas cosas. Por eso siempre digo: El director técnico pone, el jugador dispone, llega el rival y lo compone o lo descompone".