Estos son los días y horarios para las Finales de Conferencia NBA

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La eliminación de los Golden State Warriors en manos de Los Angeles Lakers significa que falta menos para conocer al nuevo campeón de la NBA, para ello esta semana comenzarán las Finales de Conferencia con los cuatro mejores equipos de la temporada.

Por el lado de la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets disputarán su cuarta final de conferencia en 38 años, mientras los Lakers únicamente en los últimos 20 años tiene el doble de apariciones en este escenario. De hecho, la última vez que ambos equipos pelearon por un título de esta especie fue entre ellos en la temporada de la 'burbuja' y fue el equipo de LeBron James quien se llevó el trofeo del Oeste.

Por el otro lado, en la Conferencia del Este, Boston Celtics y Miami Heat tendrán su segundo enfrentamiento de manera consecutiva en este escenario y el tercero en los últimos tres años. De hecho, estas dos franquicias comparten cuatro choques en finales de conferencia e incluyendo esta serie, tres fueron del 2020 al día de hoy. El antecedente restante sucedió en los playoffs del 2012.

A continuación, te presentamos los días y horarios de cada partido para las finales de conferencia.

ASÍ SE JUGARÁN LAS FINALES DE CONFERENCIA EN LA NBA

Conferencia Este

Boston Celtics (2) vs. Miami Heat (8)

- Juego 1: Heat vs. Celtics | Miércoles 17 de mayo en Boston | 18:30 horas

- Juego 2: Heat vs. Celtics | Viernes 19 de mayo en Boston | 18:30 horas

- Juego 3: Celtics vs. Heat | Domingo 21 de mayo en Miami | 18:30 horas

- Juego 4: Celtics vs. Heat | Martes 23 de mayo en Miami | 18:30 horas

*Juego 5: Heat vs. Celtics | Jueves 25 de mayo en Boston | 18:30 horas

*Juego 6: Celtics vs. Heat | Sábado 27 de mayo en Miami | 18:30 horas

*Juego 7: Heat vs. Celtics | Lunes 29 de mayo en Boston | 18:30 horas

* Sólo si son necesarios

Conferencia Oeste

Denver Nuggets (1) vs. Los Angeles Lakers (7)

- Juego 1: Lakers vs. Nuggets | Martes 16 de mayo en Denver | 18:30 horas

- Juego 2: Lakers vs. Nuggets | Jueves 18 de mayo en Denver | 18:30 horas

- Juego 3: Nuggets vs. Lakers | Sábado 20 de mayo en Los Angeles | 18:30 horas

- Juego 4: Nuggets vs. Lakers | Lunes 22 de mayo en Los Angeles | 18:30

*Juego 5: Lakers vs. Nuggets | Miércoles 24 de mayo en Denver | 18:30 horas

*Juego 6: Nuggets vs. Lakers | Viernes 26 de mayo en Los Angeles | 18:30 horas

*Juego 7: Lakers vs. Nuggets | Domingo 28 de mayo en Denver | 18:30 horas

* Sólo si son necesarios

Todos los partidos podrán ser vistos en alguna de estas opciones: ESPN, Star+ o el NBA League Pass.