"Estoy amando la competencia con Max", asegura Sergio Pérez

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Red Bull, reconoció las complicaciones que pasó durante el Gran Premio de España, pero destacó el proceso que sintió en su monoplaza.

Checo batalló, al arrancar en la octava posición y terminar quinto. El tapatío compitió con Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) y los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, mientras que los punteros se escaparon sobre el Circuit Barcelona-Catalunya.

"Fue un día ocupado; desde el principio fue muy complicado rebasar a Daniel y no pude hacer mi propia carrera, me quedé atorado atrás, perdí el espacio de Mercedes y Ferrari [Leclerec], fue una carrera muy comprometida", dijo el tricolor, al término de la carrera ibérica.

La victoria fue para Lewis Hamilton (Mercedes) y el podio fue completado por Max Verstappen (compañero de Pérez en Red Bull) y Valtteri Bottas (Mercedes); el cuarto puesto fue para Leclerc.

Después de cuatro carreras en la temporada, el mexicano se ubica en la sexta posición en el campeonato de pilotos de la Fórmula Uno (32 puntos). Para Checo, los resultados positivos están por llegar próximamente.

"Está mejorando y hay muchas cosas positivas que destaca. Esperemos que para Mónaco nos ubiquemos en la mezcla de los líderes y poner todo en conjunto".

La campaña se ha destacado por la dura competencia entre Hamilton y Verstappen. El inglés se ha llevado tres carreras y el neerlandés una.

"Está buena, pero me gustaría estar más parejos, porque hoy me sentí sin potencia", comentó el volante de Red Bull, con 80 unidades, a 94 de la estrella de Mercedes, quien replicó: "Estoy amando la competencia con Max, disfruto mucho esta batalla, aprendemos mucho de cada uno y de nuestros autos, siempre con respeto y espero que continúe así".

La próxima cita es en Mónaco, el domingo 23 de mayo.