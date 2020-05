"Estoy solo en México y Miguel Herrera ha sido como un padre", dice Nico Castillo

Nicolás Castillo, delantero del Club América, señaló que gran parte de su fortaleza y ánimo para regresar a las canchas se lo debe al técnico Miguel Herrera.

"Miguel me ha sorprendido bastante. Se ha portado muy bien, yo estoy solo [en México], sin mi familia. Ha sido una especie de padre porque estamos conversando del futbol y de la familia, de los jugadores chilenos que ha tenido o de las posibilidades de ir a Chile", expresó el futbolista chileno en Radio Pauta. "No en todos los equipos encuentras técnicos así".

Castillo se recupera de una serie de operaciones en el muslo derecho, en un proceso complicado tras sufrir un cuadro de trombosis vascular que puso en riesgo su vida; su vuelta a las canchas sigue en vilo.

Sin embargo, Nico no pensó en el retiro durante el mes en que estuvo internado, en un hospital al sur de la Ciudad de México.

"Nunca me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí me va a costar. Hoy le doy más valor a la vida, una motivación extra".

De igual manera, Castillo reveló que su siguiente paso será regresar a Chile, para ser evaluado por los médicos de su Selección.