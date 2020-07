Estrella de los Patriots opta por no jugar en 2020

El linebacker de los Patriots de Nueva Inglaterra, Dont´a Hightower se convirtió en el jugador de más alto perfil que hasta el momento hizo público su opción de no participar la temporada 2020 que ya comienza con los campos de entrenamiento.

El corredor Brandon Bolden también está planeando optar por no participar en la temporada, reveló una fuente a ESPN. El tackle ofensivo titular Marcus Cannon,el fullback Danny Vitale y el lineman ofensivo de reserva Najee Toran antes decidieron optar por no participar por los Patriots.

"Mi prometida y yo estamos más preocupados por la salud de nuestra familia que el football , especialmente la nueva incorporación a nuestra familia", declaró Hightower.

El defensivo de 30 años, se convirtió en padre por primera vez el 16 de julio y lo describió en un podcast como: "No tengo palabras para describirlo".

El linebacker suma tres anillos de Super Bowl y es apodado "Mr Febrero" por sus grandes actuaciones el domingo más grande que tiene la NFL.