Estrellas de fútbol que se perderán el Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con ausencias significativas de figuras internacionales como Victor Osimhen y André Onana

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 12:25 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá está en su cuenta regresiva, sumando cada día nuevas selecciones invitadas a la justa llena de historia de la FIFA.

Luego de una nueva fecha de compromisos internacionales en todo el mundo, muchos países han asegurado su lugar, y con ello varias estrellas del balompié, quienes han cargado con sus equipos tras largas eliminatorias.

Al momento, el Mundial ya suma un total de 34 invitados, esperando en las siguientes horas aumentar la lista y definir en el repechaje en México en 2026 a los últimos clasificados.

Por desgracia, pese al aumento a 48 selecciones por parte de la FIFA, varios países se han quedado con las ganas y, con ello, varios futbolistas de clase internacional, quienes tendrán que ver el torneo por televisión, aquí te dejamos una lista de los futbolistas que no estarán.

LAS GRANDES ESTRELLAS QUE NO ESTARÁN EN LA COPA DEL MUNDO DE 2026

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Giorgi Mamardashvili (Georgia)

Conor Bradley (Irlanda del Norte)

Leandro Barreiro (Luxemburgo)

Jan Oblak (Eslovenia)

Benjamin Sesko (Eslovenia)

Vangelis Pavlidis (Grecia)

Albert Guomundsson (Islandia)

Dominik Szoboszlai (Hungría)

Milos Kerkez (Hungría)

Victor Osimhen (Nigeria)

Alex Iwobi (Nigeria)

Ademola Lookman (Nigeria)

André Onana (Camerún)

Bryan Mbeumo (Camerún).

SLP

El Universal

El Mundial 2026 contará con ausencias significativas de figuras internacionales como Victor Osimhen y André Onana

