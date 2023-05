Estupro, delito por el que Tamara Vega denunció a su entrenador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Tamara Vega acaparó el tema de conversación en redes sociales. Y es que a través de su Instagram reveló que fue víctima de estupro por parte de su entrenador, a quien identificó como Sergio Escalante.

En un comunicado, la pentatleta mexicana pidió comprensión tras hacer público el caso. "He lidiado con esto mucho tiempo, ya que es un entrenador que está en las competencias nacionales e internacionales, y me siento amenazada continuamente por él", señaló.

La deportista olímpica reveló que, cuando tenía 16 años, Escalante la manipuló para sostener un romance con ella. El entrenador le llevaba 11 años, por lo que se considera delito de estupro.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se le llama "estupro" al delito sexual en el que una persona mayor de edad obtiene el consentimiento para la cópula con una persona menor de edad mediante la seducción o el engaño.

Dicho delito conlleva al victimario a aprovecharse de la inmadurez sexual, psicológica y emocional de un menor de edad. En estricto sentido, no hay una relación sexual forzada, sino que el consentimiento se consigue con base a estrategias de manipulación.

En el Artículo 262 del Código Penal Federal se contempla una sanción de tres meses a cuatro años de prisión para todo aquel que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño.

Asimismo, se advierte que no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.

Tamara Vega Arroyos es una atleta multimedallista especializada en pentatlón. En 2016, participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y obtuvo la onceava posición en la categoría deportiva.

De igual manera, en 2010 compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur; en 2012 asistió a los Juegos Olímpicos de Londres; y en 2015 ganó una medalla de oro en la categoría de relevo mixto en la Copa Mundial de Pentatlón.

Vega reveló que, al dar por concluida la relación, Escalante la amenazó con tomar represalias si hacía pública una denuncia.