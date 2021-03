Eugenio Pizzuto es convocado para microciclo de la Selección Sub-20

Tres "foráneos" fueron llamados por Raúl Chabrand, para un microciclo de trabajo con la Selección Mexicana Sub 20, que culminará con un par de partidos contra el equipo nacional de Guatemala.

El volante Eugenio Pizzuto, de Lille de Francia. El defensa Jesús Alejandro Gómez, del Boavista de Portugal. Y el delantera Luca Martínez Dupuy del Rosario Central de Argentina, destacan en la lista formada por 26 elementos, donde también están algunos jóvenes que ya han debutado en Primera División como Ramón Juárez y Santiago Naveda del América; Víctor Guzmán del Tijuana; Jesús Rivas y Amaury Rivas de los Pumas.

Pizutto no ha podido debutar con el cuadro galo primero por su lesión de rodilla y después porque fue víctima del Covid-19. Gómez apenas ha jugado cinco partidos con el cuadro lusitano. Y Martínez Dupuy en cinco partidos en el torneo argentino, lleva dos goles.

La concentración inició este día y terminará el próximo lunes. Los juegos contra los chapines serán el viernes 26 y el lunes 29, mismos días en que el equipo Sub 17 dirigido por Luis Ernesto Pérez, tendrá juegos contra el representativo chapín de la misma categoría.