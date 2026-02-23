logo pulso
Eventos deportivos fueron cancelados

Jalisco y varios estados aledaños se han visto afectados por la violencia

Por El Universal

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Eventos deportivos fueron cancelados

México.- Este domingo, fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco. Desde entonces, carreteras han sido bloqueadas, coches han sido incendiados y las ciudades principales de la Perla Tapatía, así como estados aledaños, se han visto afectados por la violencia. De tal manera, distintos eventos deportivos se han cancelado o reprogramado.

Uno de los primeros eventos en anunciar su cancelación fue el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, a disputarse en el estadio Akron. Por ahora, no hay nueva fecha para el desarrollo del mismo.

A continuación, los eventos deportivos que se han cancelado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

EVENTOS DEPORTIVOS CANCELADOS O REPROGRAMADOS POR VIOLENCIA EN JALISCO

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A continuación, la lista de partidos o eventos deportivos programados inicialmente para este domingo y lunes, que se jugarán en días y horarios distintos.

Liga MX: Querétaro vs Juárez

Liga MX Femenil: Guadalajara vs América

Liga de Expansión: Tapatío vs Coyotes de Tlaxcala y Jaiba Brava vs Correcaminos

Liga Mexicana de Softbol: Diablos Rojos del México vs Bravas de León y El Águila vs Charros de Jalisco

Conferencia de prensa de la Copa del Mundo de Clavados programada para el lunes.

