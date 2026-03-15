Everardo Fonseca gana primera carrera NASCAR Trucks en San Luis

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La NASCAR Trucks Series México 2026 no pudo tener un mejor inicio. Everardo Fonseca se consolidó como el ganador de esta primera fecha, la cual incluyó un cierre caótico, pero increíble para los cientos de aficionados que se dieron cita en el Súper Óvalo de San Luis.

NASCAR Trucks México 2026: detalles de la carrera

Poco a poco la afición se dio cita en el circuito potosino, con ansias de volver a ver una carrera tras meses de ayuno y vaya que la espera valió muchísimo la espera para los amantes del deporte motor. La carrera estaba pactada para desarrollarse en 100 vueltas, pero ante las complicaciones dentro de la pista, se extendió por una más.

El piloto local, Bob Espinosa, fue uno de los más apoyados durante la primera carrera del fin de semana, pero ni el empuje de su afición pudo evitar que el potosino se quedará fuera del podio pese al gran trabajo que mostró a lo largo de las 101 vueltas dentro del Súper Óvalo de San Luis Potosí.

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Durante la vuelta 76, Jan Philipp Krüll presentó una ponchadura en su neumático derecho delantero, el cual salió del molde y comenzó a rodar en una parte de la pista, lo que provocó una bandera amarilla. A raíz de este incidente la carrera tomó otro aire que resultó positivo para el espectáculo de esta.

Incidentes y definición del podio en NASCAR Trucks México 2026

Las vueltas seguían acumulándose y el rugido de la afición creció durante los últimos giros en el circuito. En la gira 94, un pequeño contacto entre Fonseca y Maggio ocasionó una bandera amarilla más, por lo que las últimas tres vueltas fueron un caos total para definir a los tres mejores.

Sebastián Rodríguez empujó tanto que su maniobra provocó una ligera carambola. Valeria Aranda levantó a la afición con su garra dentro del trazado, se metió por afuera y, pese a estar involucrada en el choque, consiguió aguantar el embate de su perseguidor para ganar el tercer puesto de la carrera.

Quien también se vio beneficiado por la carambola fue el propio Everardo Fonseca, quien pasó del quinto puesto a la primera plaza y de esta forma sellar el primer triunfo de la temporada. Carlos David Novelo y Valeria Aranda completaron el podio de la NASCAR Trucks Series 2026.