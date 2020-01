Ex jugador de Giants critica contratación de mujer entrenadora

El exjugador de los Giants de San Francisco, Aubrey Huff, criticó el movimiento histórico de su antiguo equipo al contratar a la primera entrenadora de tiempo completo de la MLB.

El jueves por la tarde el gerente de los Giants, Gabe Kapler, anunció la contratación de la ex jugadora de softbol de Sacramento State, Alyssa Nakken. En respuesta Huff respondió en Twitter, "no podía imaginar recibir instrucciones de beisbol de una exjugadora de softball".

Me metí en problemas por usar una tanga en mi propia casa club cuando estaban presentes mujeres periodistas", continuó Huff. "No puedo imaginar cómo se desarrollará con una entrenadora de tiempo completo corriendo. Esto tiene #metoo y #BelieveAllWomen escritos por todas partes".

Huff se retiró oficialmente en 2014 e hizo su última aparición en la liga en 2012 después de 13 temporadas de MLB con los Rays de Tampa Bay, los Astros de Houston, los Orioles de Baltimore, los Tigres de Detroit y los Gigantes. Terminó con 242 jonrones de carrera.