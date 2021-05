"Exatlón México": 3 atletas que han atravesado por tragedias

"Exatlón México" se ha convertido en un reality show que impulsa a los deportistas mexicanos, tanto a aquellos reconocidos y que han ganado medallas olímpicas, hasta aquellos que aunque llevan tiempo practicando deporte, no han logrado la exposición que merecen.

En este programa, conducido por Antonio Rosique, hemos conocido atletas que han sorprendido y se han ganado el corazón de la audiencia, como Mati Álvarez, David Juárez "La Bestia", Doris del Moral, Javi Márquez y Ernesto Cázares, solo por mencionar algunos.

Al término del show televisivo, el cual se graba en los paradisíacos paisajes de República Dominicana, los atletas suelen regresar a su vida entregada al deporte; sin embargo, algunos de ellos han hecho terribles revelaciones o se han enfrentado a nuevas pruebas que ponen en riesgo sus vidas.

Aquí te contamos sobre algunas de las tragedias que rodean a algunos exparticipantes de "Exatlón México"... ¡Entérate!

1. Zudikey Rodríguez fue "levantada" por el crimen organizado

La velocista mexicana Zudikey Rodríguez participó en la segunda edición de "Exatlón México", donde se ganó el cariño del público gracias a su habilidad deportiva y su carisma, pero tuvo que abandonar la competencia debido a una fractura en el pie. Posteriormente regresó a la cuarta temporada, formando parte del equipo de Titanes, pero se retiró de la competencia al enterarse de que algunos de sus familiares se encontraban delicados tras contagiarse de Covid.19.

Tras su participación en el reality, sorprendió a todos al incursionar en la política, pues Zudikey se lanzó como candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, por la coalición PRI, PAN y PRD.

Hace unos días, la atleta fue "levantada" por integrantes del crimen organizado, presuntamente de La Familia Michoacana, quienes la amenazaron para que abandonara la contienda. Aunque por unos días pausó sus actividades proselitistas, ya se encuentra nuevamente en campaña, pero ahora en sitios cerrados, por seguridad de la candidata.

2. Steph Gómez es hospitalizada por Covid

La deportista del arte marcial jiu-jitsu estuvo en la tercera temporada del "Exatlón México" en el equipo de Contendientes, pero tuvo que abandonar la competencia por problemas respiratorios. Regresó para la cuarta temporada, en el equipo de Héroes, pero ahora, una fractura en la tibia la obligó a dejar el programa.

Steph, quien es conocida como "La antorcha humana" sigue luchando por su salud, pues ahora se encuentra hospitalizada por Covid-19 y es reportada como grave. La familia de la atleta explicó que la fuerza y rapidez con que el virus atacó a Steph, provocó una grave inflamación en sus pulmones, lo que disminuyó su capacidad para respirar, por lo que tuvo que ser llevada a un nosocomio en Puebla.

3. Pascal Nadaud revela que fue abusado sexualmente

Pascal formó parte de la primera temporada de "Exatlón México", en el equipo de Contendientes, pero fue el eliminado #12. Volvió para la cuarta temporada, ahora en el grupo de los Héroes, donde avanzó a las semanas finales del programa, pero también fue eliminado.

Tras su paso por el reality, el jugador de rugby reveló que en su infancia había sufrido abuso sexual y que había intentado suicidarse.

Nadaud relató que su niñez fue muy difícil tras la separación de sus padres, se mudó con su madre de Francia a México, y finalmente él se quedó con su abuela en Manzanillo. Ahí, el esposo de esta mujer abusó de él de los 6 a los 10 años de edad.

"¿Por qué no quiero a mi mamá? Porque me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador. Mi mamá por vivir una vida de desmadre y fiestas aquí en México, me dejó con un depredador que me hizo mierda", narró.