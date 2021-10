Exfutbolista acusa a Hugo Sánchez de racista

Ramón Fagoaga, exfutbolista y mundialista salvadoreño, señaló a Hugo Sánchez de racista, luego de que contó alguno de los comentarios que les decía a los jugadores sudamericanos para humillarlos.

"Hugo me decía a mí en esos partidos 'indio muerto de hambre', me decía '¿cuánto ganas?' y cosas por el estilo, entonces uno tiene su personalidad y carácter", contó Fagoaga.

El Mundialista en 1982 reconoció lo que fue el "Pentapichichi" como jugador, pero aceptó que su único error fue pecar de soberbio.

"Hugo Sánchez es un jugadorazo, es historia, es un grande y la historia está escrita, no puedo decir lo contrario; sin embargo, Hugo siempre pecó de bocón, siempre hablaba antes de los partidos. Decía que jugábamos con pelota cuadrada", dijo para ESPN.

Recordar que al arribar a España con el Atlético de Madrid, Sánchez era constantemente víctima de insultos racistas por parte de la afición colchonera que le gritaba "indio", "pata rajada", entre otras cosas más.