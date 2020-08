Exfutbolista de Tecos y Ramón Morales envían mensajes, tras indisciplina de Vega y Antuna

Diego Jiménez, "el Tepa" Jiménez, fue un futbolista que debutó en los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a mediados del 2005.

Fuerte defensa, la realidad es que no pasó mucho con él... Estuvo en Morelia, Atlante y algunos equipos del Ascenso. Lo último que se supo de él es que estaba en Murciélagos.

Pero "el Tepa", ha lanzado un mensaje en redes sociales en torno a lo sucedido con Uriel Antuna y Alexis Vega, dirigido no a los futbolistas indisciplinados, sino a las nuevas generaciones.

"En esta ocasión lo de Antuna y Vega no opinaré porque yo lo hice muchas veces y por eso mi carrera fue una de muchas más en el futbol mexicano. Pero ustedes que tienen todo el futuro por delante no sean pendejos, y aprendan en cabeza ajena. El ser futbolista es lo más hermoso!!!"

En la actualidad, el futbolista cuenta con 34 años de edad. "Nosotros los futbolistas no entendemos de lo hermoso que es ser futbolista y lo bien que podrías llevar tu vida post-futbolista. Creemos que nos durará toda la vida; yo me equivoqué en Morelia y pagué muy caro, pero futbolistas activos la vida después de los 30 años, Sigueeeee...".

El mensaje de "Tepa" provocó reacciones a favor y en contra en redes sociales, pero él lo ha tomado solo como un consejo que le quiere dejar a las futuras generaciones.

El brillo que han tenido varios futbolistas del Guadalajara en el actual plantel, es más por temas extra cancha que por las extraordinarias actuaciones que brindado al equipo y lo que han hecho en el último caso Uriel Antuna y Alexis Vega, han levantado todo tipo de comentarios.

Haber subido Vega a redes sociales un video presumiendo la fiesta que traía con el cumpleañero Antuna, fue tomado por la directiva como un desafío, una falta de respeto, una burla a toda la comunicado rojiblanca y fuera de todo contexto con la filosofía que busca proyectar la institución.

Pocos son los jugadores que en Chivas se han mostrado con respeto total a los colores, la historia, palmarés y uno de ellos es Ramón Morales, quien emitió un comentario respeto a este tema de indisciplina que se ha hecho viral, al ser separados del equipo "El Brujo" y Antuna.

"Saber la responsabilidad de tu profesión y todo lo que conlleva es muy importante, porque quieras o no, siempre estás dando un ejemplo. Creo que la misión debe ser: deja algo mejor en esta vida a los más cercanos, como a los más lejanos. #momentosparatodo".

Morales jamás se ha visto involucrado en un tema extra cancha, mucho menos de alcohol. Siempre entregó en todo, es un ídolo de la afición rojiblanca, llegó a jugar con el hombro lesionado, con parches en la cabeza, infiltrado o tras haber tenido fiebre una noche previa a un duelo, por lo que no se explica cómo algunos jugadores, no tomen en serio que son figuras públicas y la responsabilidad hacia la niñez es grande.