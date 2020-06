Exige Unión de Ligas de Futbol poder reanudar actividades

Ayer en conferencia de prensa, y a nombre de los ocho representantes de las ligas de futbol que integran la Unión de Ligas de Futbol de San Luis Potosí, ofrecieron sus motivos, por los cuales desean reanudar sus actividades, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades correspondientes tantos de salud como deportivas.

Fueron claros en señalar que han tratado de hacer todo de la forma correctas, pero no han sido escuchados y en términos generaron solicitan lo siguiente, "pedimos que nos escuchen, que entiendan nuestra situación, que ante todo sepan que hemos sido respetuosos y conscientes de la situación actual, pero no es posible que nos consideren parte del último eslabón de la cadena como si fuéramos una actividad recreativa solamente".

"No entendemos por qué se han reanudado actividades menos fundamentales o esenciales para la sociedad tales como plazas comerciales, bares, restaurantes, tianguis, gimnasios en áreas cerradas, clubes deportivos y un sinfín de actividades más, en las cuales nos damos cuenta que no existen las condiciones mínimas o medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación de la pandemia, razón por la cual no aceptamos por qué no tenemos derecho a reanudar nuestras actividades", señalaron los quejosos.

Los representantes de las ligas Juan Carlos Briones de la Liga Central; Juan Carlos Rangel Liga Premier; Luis Javier Mireles de la Liga Tangamanga; Carlos Negrete de la Liga El Volcán; Armando Contreras de la Liga Municipal Soccer; Miguel Ángel Ortega, de la Liga Zona Centro; Ildefonso Segovia de la Liga de Veteranos del Potosí y no pudo estar presente Miguel Pérez de Liga Industrial por cuestiones de salud, pero estuvo un representante, además de contar con Alejandro Viera Carrizales de la Asociación Potosina de Futbol y Pedro Cadena, delegado estatal de arbitraje, lamentablemente no hubo representantes de deporte municipal, ni del INPODE.

Durante la reunión se dieron una serie de explicaciones sobre todo lo que implica la industria del futbol amateur y de toda la maquinaria que se mueve a su alrededor, señalando que es lamentablemente de las autoridades no le den la prioridad que merece la práctica del deporte.