Exigen a Brady disculparse por lanzar el trofeo Vince Lombadi

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, se viralizó por lanzar el trofeo Vince Lombardi sobre el río Hillsborough, durante las celebraciones por la victoria del Super Bowl LV.

El veterano y sus compañeros se pasaron el trofeo entre barco y barco, lo que molestó a la familia de su creador.

Lorraine Grohs dijo ser hija de Greg Grohs, maestro platero en Tiffany & Co. de 1967 a 1994 y quien diseñó el primer trofeo Vince Lombardi. La mujer exigió a Brady que se disculpara por su comportamiento.

"Me molestó mucho que este trofeo fuera deshonrado y faltado al respeto al ser lanzado como si fuera un balón de futbol [americano]. Tengo una gran historia de que mi padre hizo este trofeo, y es un gran honor, y conozco a todos los artesanos que lo hicieron cuando mi padre también estuvo en Tiffany's. Y requiere mucho trabajo", dijo a Fox 4 en el suroeste de Florida.

"He visto cómo se hace este trofeo en la fábrica de Tiffany's y es hermoso. Mi padre tuvo que cincelar las costuras a mano. Hay un artículo de periódico que lo muestra trabajando en ese trofeo. El ovoide está hecho a mano y la base también", añadió Grohs.

"Personalmente, me gustaría una disculpa, no solo para mí, sino para mi familia, los otros plateros y también para los fanáticos, todos los fanáticos del futbol americano y los jugadores de otros equipos".