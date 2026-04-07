Exitosa jornada taurina en "El Paseo-Fermín Rivera"

La emblemática Plaza de Toros El Paseo-Fermín Rivera abrió sus puertas para conmemorar el Día del Aficionado, en un evento que reunió a más de 500 personas en una tarde de carácter didáctico y familiar, fortaleciendo la tradición taurina en la entidad.

El momento central de la jornada fue la tienta pública, en la que participaron los matadores Fermín Rivera y José Mauricio, quienes lidiaron dos ejemplares de la ganadería Monte Caldera. Ambos astados fueron evaluados con fines de selección como sementales, en un ejercicio técnico que permitió a los asistentes conocer más a fondo el proceso de crianza y selección del toro bravo.

La actividad fue dirigida por José Sainz, quien fungió como responsable de la lidia, contando además con la participación del grupo Forcados Potosinos, que aportó emoción y espectacularidad al evento.

Con el respaldo del Capítulo San Luis de Tauromaquia Mexicana y la coordinación del apoderado Ricardo García Rojas, se llevaron a cabo diversas actividades complementarias, entre ellas una exposición de trajes de luces, así como una convivencia entre aficionados, ganaderos

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y toreros.

En este encuentro también estuvieron presentes figuras del ámbito taurino como Carlos Rodríguez, Fernando Labastida y el rejoneador Jorge Hernández Gárate, quienes compartieron experiencias con los asistentes.