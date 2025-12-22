Exitoso campus de Marcet Soccer Camp México

Marcet Soccer Camp México llevó a cabo con éxito su edición 2025 en tierras potosinas, teniendo como sede la Universidad Politécnica, consolidándose como uno de los programas de formación futbolística con mayor proyección internacional en el país.

Durante el campamento, más de 50 niños y jóvenes futbolistas, pertenecientes a las categorías 2019 a la 2010, vivieron una experiencia de alto rendimiento bajo la reconocida metodología Marcet. Las actividades estuvieron dirigidas por entrenadores certificados, enfocados en el desarrollo técnico, táctico y formativo de cada uno de los participantes.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la entrega de dos becas internacionales a Barcelona, España, otorgadas por la Fundación Marcet. Los beneficiarios fueron Carlos Kalani, originario de Colima, y Rubén Aceves, de San Luis Potosí, quienes sobresalieron por su rendimiento, disciplina y compromiso, convirtiéndose en el quinto y sexto Jugadores Más Valiosos (MVP) en la historia de Marcet Soccer Camp México.

Estas becas brindarán a ambos futbolistas la oportunidad de vivir una experiencia de entrenamiento intensivo en tierras catalanas, reforzando la filosofía de Marcet de generar oportunidades reales para los jóvenes talentos a través del trabajo, la constancia y la excelencia deportiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al cierre del campamento, Abraham Ibarra, promotor de Marcet en México, anunció que para la quinta edición del evento, programada para 2026, se ampliarán las oportunidades internacionales. Además de la tradicional beca a Barcelona, se sumará una nueva beca a Brasil, país donde Marcet ha inaugurado recientemente un Centro de Alto Rendimiento, fortaleciendo así su presencia en el continente americano.