Exjugador del Feyenoord tunde a Santiago Giménez

Santiago Giménez, uno de los referentes más importantes del Feyenoord no se encuentra viviendo un gran momento en la temporada, teniendo problemas para encontrar el gol.

Situación que le provocó ya varios comentarios negativos, por parte de un sector de la afición y ahora también de uno de los ex jugadores de la institución que se lanzó fuerte contra el delantero mexicano.

Kees van Wonderen, exdefensa del Feyenoord y quien ahora es analista en NOS Studio Voetbal, se sinceró sobre el papel de Giménez en la plantilla, refiriéndose que no se encuentra totalmente cómodo en el equipo.

Luego de que en las últimas semanas se hablara de la posibilidad de su salida a la Premier League, estableciendo que en los últimos partidos cambió de actitud.

"La postura de Santiago Giménez... entonces pienso: ¿todavía estás feliz de estar en el Feyenoord. Tiene una especie de actitud insatisfecha. Se está quejando un poco", comentó.